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'Tapulu arazim' dedi yolu trafiğe kapattı

Niğde'de bir kişi tapulu arazisinden geçtiğini ileri sürdüğü yolu ulaşıma kapattı. Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak'taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan, iki şeritli yola toprak döktürdü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:57
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Tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu trafiğe kapattı

'Tapulu arazim' dedi yolu trafiğe kapattı
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Niğde’de Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak’taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan, iki şeritli yola toprak döktürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri, yolda herhangi bir tapulu arazi bulunmadığını belirterek, Aydoğan ve yola toprak döken kamyon şoförüne para cezası uyguladı.

"ARAZİYİ 1978 YILINDA ALDIM"

Belediye ekiplerinin toprağı kaldırmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, araziyi 1978’de satın aldığını ve bugüne kadar kullanmadığını iddia etti.

Arazisini değerlendirmeye karar verdiğini belirten Aydoğan, “Burayı parsellettireceğim, bina dikeceğim, dükkan yaptıracağım. Arazi benim, daha karar vermedim. Yolda toplam 1640 metrekare arazim var. Belediye ile görüştüm burayı istimlak etmediklerini söylediler. Tapumu da belediyeden çıkardım.” diye konuştu.

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