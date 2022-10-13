13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'de Türkiye de var

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'de Türkiye de var

2023 yılının verileri düşünülerek hazırlanan raporda dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı. İngiltere’den Oxford Üniversitesi birinci oldu. Times Higher Education tarafından açıklanan listede ilk 500’de Türkiye’den üç üniversite bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 12:46
Takip Et

Times Higher Education dünyanın en iyi üniversitelerini açıkladı

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'de Türkiye de var
+
Aa
-

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılının en iyi üniversitelerini duyurduğu listeyi yayınladı.

7 yıldır Avrupa’nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da birinci sırada yer aldı. 1799 kurumun sıralandığı listede 61 Üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Dolayısıyla Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi.

Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi.

601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite yer aldı: Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).

801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.

Times Higher Education’un 2023 yılı En İyi Üniversiteler Listesinin zirvesinde İngiliz ve Amerikan üniversiteleri yer aldı. İlk 10’da ABD’den 7, İngiltere’den ise 3 üniversite yer aldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
13.10.2022 14:02
Ah canım benimde okuduğum Ankara sıralamaya girmemiş, inşallah Öbür Dünyada girer !!!!  
 
mmt
13.10.2022 13:28
boğaziçini yedi ülkemdeki siyasiler.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
3
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
5
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
﻿AB, 5 milyar avrodan fazla hatalı harcama yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.