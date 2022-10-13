Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. İlk 500'de Türkiye de var

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılının en iyi üniversitelerini duyurduğu listeyi yayınladı.

7 yıldır Avrupa’nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da birinci sırada yer aldı. 1799 kurumun sıralandığı listede 61 Üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Dolayısıyla Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi.

Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi.

601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite yer aldı: Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).

801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor: Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.

Times Higher Education’un 2023 yılı En İyi Üniversiteler Listesinin zirvesinde İngiliz ve Amerikan üniversiteleri yer aldı. İlk 10’da ABD’den 7, İngiltere’den ise 3 üniversite yer aldı.