CHP’li Akın ekim ayına dikkat çekti: Hemen son verilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığı gerekçesi ile kalıcı hale gelmesini eleştirdi.

Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2016 yılında yaz-kış saat uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattığını ve İTÜ’nün hazırladığı belirtilen raporun kamuoyu ile paylaşılmadığını anımsattı.

Akın, şunları kaydetti:

“Defalarca sorduk, ‘Rapor nerede? Kamuoyuna neden açıklamıyorsunuz’ diye. Sorularımıza, ‘İnternetten arayın’ diye yanıt veriliyor. Bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim anlayışı ile enerji politikaları üretilemez. Son 6 yıldır eziyete dönüşen, vatandaşların şiddetle karşı çıktığı bu uygulamaya bu yıl artık son verilmeli.

BU GARİP UYGULAMAYA HEMEN SON VERİLMELİ

İktidarımızın ilk 90 günlük yol haritasında yapacağımız çok nettir:

Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek, bilimin ve uzmanların ışığında Türkiye’nin koşullarına uygun uygulamaya geçilecek. Son 6 yıldır yaz saati uygulaması, adeta işkenceye dönüştü. Vatandaşlar, karanlığa uyanıyor, karanlıkta işlerine gidiyor ve yine hava karardığında evlerine dönüyor. Çocuklar, karanlıkta okula gidip geliyor. Ekim ayıyla birlikte aileler için endişeli günler başlıyor. Ortada olmayan bir rapora, bilimsel olduğu iddia edilen verilere ve sözde tasarrufa dayandırılan bu garip uygulamaya hemen son verilmeli.”