Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce Melih Bulu'yu ardından ise Naci İnci'yi rektör olarak atadığı Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar devam ederken; rektörlük dün Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED)’nin mezunlar günü etkinliğine 'çalışmalar' bahanesiyle izin vermemişti. Engelleme kararı sonrası mezunlar dün Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda bir araya gelmişti.

TANIŞMA İFTARINA İZİN

Çalışma bahanesi ile mezunlar gününü engelleyen rektörlük, İslami Araştırmalar Kulübü'nün (BİSAK) düzenlediği 'tanışma iftarı’na ise izin verdi.

İftarda, kadın ve erkek öğrencilerin harem-selamlık oturduğu görülürken 'Müminler kardeştir' yazılı bir pankart da açıldı.

BİSAK, iftar adını verdiği etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.