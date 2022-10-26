Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar. ''Torpil ve adam kayırma var''

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

''KAZA HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI''

"Bartın'da meydana gelen elim kaza hepimizi derinden sarstı. Madencilik dünyanın en zor işi. En zor iş grubu madencilik, ardından denizcilik derler. Ben de bir denizciyim. Çok yakından bilen bir insanım. Madencilerin Trabzonspor'un hayatında özel bir yeri var. Yıllar önce Zonguldak'tan bir madencimiz, Şenol Güneş'e kendi iş eldivenlerini kaleyi korurken kullansın diye göndermişti. Hatta o eldivenler, müzemizin bir köşesinde sergileniyor. Madencilerimiz ile böyle bir gönül bağımız var. Yerine 700-1000 metre altından bir avuç kömür çıkararak ülkeye hizmet ediyorlar. Çalışma şartları çok zor. Kaza bizi derinden sarstı."

''BİZ ONLARIN YANINDAYIZ''

"Uğurcan'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri, açık artırmaya çıkarıyoruz. Buradan elde edilecek gelir, hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine bağışlanacak. Biz 1 milyon lira gelir bekliyoruz. O yaraları sarmaya yetmez. Hiçbir şey yetmez. Giden bir canın bedelini maddi olarak ödeyemezsiniz. Trabzonspor olarak onların yanında olduğumuzu belirten bir mesaj anlamında değerlendiriyoruz."

''HİÇBİR MAÇI KAÇIRMADIM''

''Bugüne kadar hastalıklar dışında 4.5 senedir hiçbir maçı kaçırmadım. Ben de Belgrad'da olacağım. Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyor. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak. Kızılyıldız maçını alırsak grup liderliği garanti olmayacak. Ferençvaroş ile son maçımızı da mutlaka kazanmamız lazım. Çok şanssız maçlar oynadık. Kopenhag maçı şanssızdı. Yemiş olduğumuz gol ofsayt. Ferençvaroş maçında Yusuf'un attığı gol VAR'dan döndü. VAR'ın müdahil olduğu Kopenhag maçı hariç, 3 kırmızı kart ve iptal edilen golün olduğu bir grup yaşadık. Şanssız maçlarımız Monaco, Ferençvaroş maçlarıydı. Şanssızlık ilanihaye devam etmeyecek. Şans bizden yana döndü Monaco maçında. Rakip kendi kalesine attı ve 4-0'lık tarih bir skorla kazandık. Bir anlamda o şans döndü.''

''İYİ BİR SONUÇLA DÖNECEĞİZ''

''Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz. Grup ikinciliği biraz riskli. Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak elenen takımla eşleşiyorsunuz. Grup ikinciliği düşündüğümüz bir şey değil. İnşallah öyle bir şey söz konusu olmaz.''

''HAKEM KONUSUNUZ GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARDIK''

Bütün kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, hocalarının, oyuncularının, taraftarlarının görüşlerine saygı duyuyorum. Kamuoyunun da malumu olduğu sürece 1 sene önce bir karar aldık. Hakemler konusunu gündemimizden çıkardık. Benim Kulüpler Birliği başkanı olduğum dönemde bir çalışma yaptık Sayın Süleyman Hurma ile. MHK Çalışma Grubu oluşturduk. Görev yapan tüm MHK başkanlarıyla, Mustafa Çulcu hariç, hepsiyle görüştük. Mustafa Çulcu aktif görevde olduğu için katılmadı. 35 senedir yönetici olarak spor aleminin içindeyim. 35 sene önceki tartışmalar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynısını yaşıyoruz.''

''TORPİL VE ADAM KAYIRMA VAR''

''MHK başkanları gidiyor geliyor, TFF başkanı gidiyor geliyor. Sorunlar aynı sorunlar. Değişen bir şey yok. Süleyman Hurma ile yaptığımız çalışmada belli başlı tespitler vardı. Belli bir eğitim sorunu, yoğun eleştiri aldıkları yerde hakemlerin güven sorunu, eleştirilerin hakem üzerinde yaptığı mental etki. Maçtan önce, maçtan sonra eleştiriyorsunuz. Yumruk masaya süreci yaşıyoruz. Belki 1-2 hafta bunun etkileri gözüküyor. Maalesef yöneticilerimiz, başkanlarımız 'Bağırın hakkını alın' deniyor. Gidip bağırınca bir başkasının hakkını ihlal edeceğiniz düşüncesini aklınızdan çıkarmayın. Yapacağınız şey, yapıyı sağlık hale kavuşturmak. Tespit ettiğimiz sorunlardan en önemlisi, bir torpil, bir adam kayırma söz konusu. Bu daha aday hakemlikten başlıyor.''

''2.LİG'DE DAHİ MAÇ YÖNETEMEZ''

''İl Hakem Kurulu'nda sizi destekleyen bir yapı yoksa, aranız iyi değilse ilerleyemiyorsunuz. Bunlar yapılırken hakemlerin yetenekleri, becerileri göz ardı ediliyor. Klasman hakemliğine kadar bu silsile devam ediyor. Yetenek olarak bakınca Monaco maçımızı Gürcü hakem, kötüydü. O hakem grubu, Spor Toto 2. Lig'de dahi maç yönetebilecek kapasitede değildi. Bizim hakem grubumuz iyi eğitilirse ve üstündeki baskı azaltılırsa, falan filan kulübün başkanı değil de güvenecekleri tek yer TFF olduğu takdirde ilerler.''

''NEDEN SUSUYORUZ''

''Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır. Bu dünyanın her yerinde böyle, sadece Trabzon değil. Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var.''

''HAKEM HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ''

Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz. O yapının eğitim programları daha efektif hale getirilerek ve ciddi bir puanlama sistemiyle, hak edenlerin elit kategoride olmaları halinde daha iyi olur. Yetenekliyseniz her şey performansa bağlı. İyiyseniz işinize devam eder ve hatta terfi edersiniz. Meslek yaşamı da böyle. Bu kronikleşmiş sıkıntıların ortadan kalkaması 3-5 ayda halledilebilecek bir sorun değil. Benim gördüğüm, TFF'nin bu konuda ciddi bir iradesi var. Göreve geleli 4-5 ay oldu.

''HAKEM HATASI YAŞANMADI DEMİYORUM''

Görevlerindeki uygulamaları, niyetleri, düşünceleri bu doğrultuda. Asla ve asla şunu demiyorum; çok bariz, maç sonucuna tesir eden hakem hataları yaşanmadı demiyorum. Çok ciddi hakem hataları var. Hatta puanlamaya dönüp bakınca ligin sonunda şampiyonluğu, küme düşmeyi etkileyecek hakem hataları yaşadık. Biz bunları hakemler üzerinde algı yaratarak yapmadık. Maç öncesi hakem atanıyor. Kulüp başkanları, yöneticileri algı yapmaya başlıyor. Amaç, hakemi etki altına almak olmamalı. Hakem hakkında algı operasyonu yapılıyor.

''VAR İLE İLGİLİ BİLGİMİZ YOK''

''Dünkü toplantıda şunun farkına vardık. VAR'ın hangi pozisyonlarda devreye girip girmeyeceği konusunda bizler, hocalarımız, oyuncularımız yeteri kadar bilgi sahibi değil. Bizim bir maçımızda, bizim bir oyuncumuza ceza sahası içerisinde yapılan pozisyon bana göre net penaltıydı. Çıkıp söylemedik, dile getirmedik. Dün orada gördük ki, VAR'ın devreye girmemesi gerekiyormuş.''

''ÇOK İNCE BİR ÇİZGİ''

''Ofsayt çizgisi, VAR'da 2 milimetre olarak çiziliyor. Ekrana daha kalın yansıyor. O çizgi çok çok ince bir çizgi. Uygulamalı olarak gördük. VAR'ın devreye girmesi için bariz kırmızı kart, ofsayt olan veya olmayan golle sonuçlanan ataklar konusunda bana göre yüzde 98 oranında iyileşme var. Ben 35 senedir spor aleminin içindeyim. 1.5 metre ofsayttan atılan gol sonrası yardımcı hakem 'Gözüme kar tanesi kaçtı, göremedim' diyordu. Biz bunlara da tanık olduk, bunları yaşadık.''

''HAKEMLER ÜZERİNDE BASKI KURMAK İSTEMEDİK''

''Maçın sonucuna değil, şampiyonu tayin eden, küme düşenin çıkanın belirlendiği maçlarda bu ve buna benzer cevaplarla karşılaştık. Yeterli mi şu an, değil. Ancak, TFF'ye ve MHK'ye düşen görev ve sorumlulukların yanısıra özellikle belirtmek istediğim şey şu, 1 senedir devam eden hakemle ilgili suskunluğumuzun nedeni; Trabzonspor Kulübü hakemler üzerinde baskı kurmak istememesi. Eleştirilebilir ama bu bir politikadır. Trabzonspor bunu hassasiyetle uyguluyor.''

SPONSORLUK HAKKINDA

''Stadyum isim sponsorluğu konusunda ciddi çalışmalarımız var. Ülkenin ekonomik koşulu göz önünde bulundurulduğu zaman, stadın isim sponsorluğunun kulüp için önemini düşünürsek, bu pek öyle kolay çözülebilecek bir konu değil. Uzun zamandır devam eden görüşmelerimiz var. Çok ciddi bir noktaya geldik. Hemen hemen bitme noktasına geldik. Sonuçlandırınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.''