3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı'nın yaptığı büyük yanlış. Futbolun Poseidonu Cevat Kol Yusuf Yazıcı'ya abi tavsiyesi verdi

Yusuf Yazıcı'nın yaptığı büyük yanlış. Futbolun Poseidonu Cevat Kol Yusuf Yazıcı'ya abi tavsiyesi verdi

''Fransa’nın Lille takımına transfer olduğunda çok mutlu olmuştum. Bir Türk oyuncu daha, hem de Trabzonlu, Türk Futbolunu Avrupa’da temsil edecek diye.''

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:02
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:22
Takip Et

Futbolun Poseidonu Cevat Kol Yusuf Yazıcı'ya abi tavsiyesi verdi. Yusuf Yazıcı'nın yaptığı büyük yanlışı açıkladı

Yusuf Yazıcı'nın yaptığı büyük yanlış. Futbolun Poseidonu Cevat Kol Yusuf Yazıcı'ya abi tavsiyesi verdi
+
Aa
-

Trabzonspor’un alt yapısından çıkan çocukların Fatih Tekke’si, Gökdeniz Karadeniz’i olması da cabası! 
Camia gurur duydu, sonrasında ne 
methiyeler dizildi.. Ne dersler almış: Yaşam koçu, uyku koçu, beslenme koçu vs…
Reklam yıldızı oldu, “come to Çaykara” yı onunla sevdik..
Hepsine eyvallah..
Geçtiğimiz sezon Rusya liginde kiralık oynadı. İyi de işlere imza attı. Gollerini, asistlerini maçlarını tek tek takip ettik..
Çünkü o çocuklarımızın aydınlık futbol yüzüydü. 
Lille takımındaki son golünü defalarca izledim..
Mutlu olmamak elde değil..
Neden Yusuf, neden döndün? Farkında mısın bilmem; çocuklarımızın hayallerini yarım bıraktın. 
Kalıp, mücadele edip, futbolunu bir vites büyütmek bu kadar mı zordu?
Yayla yolunda lüks araçla gitmek bu kadar mı önemli? 
Mısır unu ile yapılan kuymağın insan hayatındaki yeri nedir? 
Olmadı Yusuf, olmadı..
Şimdi sana çok büyük sorumluluklar düşüyor. Önce hareketlerine bir çeki düzen ver. Gerçi koçun sana bunları öğretmiştir. Cevat abin de bir kaç cümle ile sana destek olmak ister..
Büyüklerinin yanında elini cebine koyma, omuzuna atma. Mütevazı ol. Çevrene Fransızlaşma!
Sorumluluk al..
Etrafında akbaba sürüsü olacak, onlardan uzak dur. Yediğin, içtiğin, giydiklerinle insanları ezme. Takım içi sorumluluğu al, yayla uşaklarını rehabilite et. Takımda abi ol. Büyürsün, güçlü olursun. Dönerken futbolunu büyüterek dön..
Çocuklarımızın mutluluğunu kursağında bırakma..
Sende bu cevher var, onu içine gömme..
Abi tavsiyesi…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
2
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
3
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
4
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
5
﻿Merdan Yanardağ Süleyman Soylu’ya seslendi: Sana üzücü bir haberim var
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
6
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
7
﻿Rusya’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Taş üstünde taş bırakmayalım
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Otomobil sürüye daldı: 12 koyun telef oldu
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Dursun Özbek'den Icardi yanıtı geldi
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.