Yusuf Yazıcı'nın yaptığı büyük yanlış. Futbolun Poseidonu Cevat Kol Yusuf Yazıcı'ya abi tavsiyesi verdi

Trabzonspor’un alt yapısından çıkan çocukların Fatih Tekke’si, Gökdeniz Karadeniz’i olması da cabası!

Camia gurur duydu, sonrasında ne

methiyeler dizildi.. Ne dersler almış: Yaşam koçu, uyku koçu, beslenme koçu vs…

Reklam yıldızı oldu, “come to Çaykara” yı onunla sevdik..

Hepsine eyvallah..

Geçtiğimiz sezon Rusya liginde kiralık oynadı. İyi de işlere imza attı. Gollerini, asistlerini maçlarını tek tek takip ettik..

Çünkü o çocuklarımızın aydınlık futbol yüzüydü.

Lille takımındaki son golünü defalarca izledim..

Mutlu olmamak elde değil..

Neden Yusuf, neden döndün? Farkında mısın bilmem; çocuklarımızın hayallerini yarım bıraktın.

Kalıp, mücadele edip, futbolunu bir vites büyütmek bu kadar mı zordu?

Yayla yolunda lüks araçla gitmek bu kadar mı önemli?

Mısır unu ile yapılan kuymağın insan hayatındaki yeri nedir?

Olmadı Yusuf, olmadı..

Şimdi sana çok büyük sorumluluklar düşüyor. Önce hareketlerine bir çeki düzen ver. Gerçi koçun sana bunları öğretmiştir. Cevat abin de bir kaç cümle ile sana destek olmak ister..

Büyüklerinin yanında elini cebine koyma, omuzuna atma. Mütevazı ol. Çevrene Fransızlaşma!

Sorumluluk al..

Etrafında akbaba sürüsü olacak, onlardan uzak dur. Yediğin, içtiğin, giydiklerinle insanları ezme. Takım içi sorumluluğu al, yayla uşaklarını rehabilite et. Takımda abi ol. Büyürsün, güçlü olursun. Dönerken futbolunu büyüterek dön..

Çocuklarımızın mutluluğunu kursağında bırakma..

Sende bu cevher var, onu içine gömme..

Abi tavsiyesi…

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