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  • Ahmet Ağaoğlu Beşiktaş'ı şiddetle kınadı

Ahmet Ağaoğlu Beşiktaş'ı şiddetle kınadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddetle kınıyoruz" dedi

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 18:45
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kınama

Ahmet Ağaoğlu Beşiktaş'ı şiddetle kınadı
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."

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ANKARALI OLARAK.
17.10.2022 20:08
"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda AHLAKLISINI severim" M.Kemal ATATÜRK.. _ EFENDİ BJK..  
 
Asrın Hanzade
17.10.2022 19:41
Onu yapanlar varsa sakın B E Ş İ K T A Ş LI sanmayın. Asaletimizle geldik, asaletimizle yaşayacağız.  
 
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