Ahmet Ağaoğlu Beşiktaş'ı şiddetle kınadı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu, dolayısıyla futbolu bir bütün kabul edip her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz."