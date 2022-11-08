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  • Melis Sezen süper mini elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden yorum yağdı

Melis Sezen süper mini elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden yorum yağdı

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sezen'in son olarak paylaştığı bordo renkli süper minili pozu büyük beğeni topladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:24
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Ünlü isimlerden yorum yağdı. Melis Sezen süper mini elbisesi ile sosyal medyayı salladı

Melis Sezen süper mini elbisesi ile sosyal medyayı salladı. Ünlü isimlerden yorum yağdı
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En son Sadakatsiz dizisinde rol alan güzel oyuncu Melis Sezen, bir ayakkabı firmasının reklam çekimi için kamera karşısına geçti.  Bordo bir elbise tercih eden Melis Sezen, takipçilerini büyüledi.

Melis Sezen'in iddialı paylaşımını Derya Uluğ, Serra Tokdemir ve Özge Özder gibi ünlü isimler de yorumsuz bırakmadı.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, sonrasında Maske Kimsin Sen yarışmasında jüri koltuğuna oturmuştu. Güzel oyuncunun şimdilerde herhangi bir projede yer alıp almayacağı netlik kazanmadı.

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