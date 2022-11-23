23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Melis Sezen annesini ile beraber fotoğraf paylaştı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı

Melis Sezen annesini ile beraber fotoğraf paylaştı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı

Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen annesi Nursel Sezen'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Anne-kız fotoğraflarını yayınlayan oyuncuya beğeni yağdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:33
Takip Et

Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı. Melis Sezen annesini ile beraber fotoğraf paylaştı

Melis Sezen annesini ile beraber fotoğraf paylaştı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı
+
Aa
-

Melis Sezen, son olarak Kanal D'de ekrana getirilen Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile hafızalara kazındı.

 

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.


ANNESİNİ PAYLAŞTI 
Melis Sezen, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, paylaşımında "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güzel oyuncunun takipçileri "Genlerini annesinden almış, Annesi değil ablası sanki" yorumlarını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
7
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Erzurum Aziziye SYDV geçici 2 personel alacak
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Almanya Merkez Bankası: Enflasyon 2023’te çift hanelerde kalabilir
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'daki elektrik sorununa karşı girişim başlattı
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
﻿Düzce Üniversitesi'nde eğitime 4 Aralık'a kadar ara verildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.