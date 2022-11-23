Melis Sezen annesini ile beraber fotoğraf paylaştı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı

Melis Sezen, son olarak Kanal D'de ekrana getirilen Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği "Derin" karakteri ile hafızalara kazındı.

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Melis Sezen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.



ANNESİNİ PAYLAŞTI

Melis Sezen, Instagram hesabından annesinin doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu, paylaşımında "Canım annem, en değerli varlığım sonsuz şükür varlığına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın. Adın gibi ışıl ışıl olsun ömrün, seni çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.

Güzel oyuncunun takipçileri "Genlerini annesinden almış, Annesi değil ablası sanki" yorumlarını yaptı.