Arabasındaki fare yüzünden dehşete kapılan ünlü oyuncu yardım çığlıkları attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arabasındaki fare yüzünden dehşete kapılan ünlü oyuncu yardım çığlıkları attı
Amerikalı aktris Kyle Richards, park halindeki arabasına fare girince paniğe kapıldı.

Richards, arabasının dikiz aynasına çıkan farenin görüntülerini Pazartesi gecesi Instagram'da paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bugün başıma bu geldi. Kahve almak için durdum ve arabamda oturmuş e-postalara bakıyordum. Şimdi, tepkimi yargılamadan önce bilin ki, ilk başta yolcu tarafımın penceresi kırıktı ve arabamı geri vitese takmaya korkmuştum çünkü dikiz aynalarım potansiyel olarak daha kötü bir senaryo yaratabilir. Ve gaz pedalının olduğu yere ayaklarımı koymaya çok korktum, oraya giriş noktası olur diye.”

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Yayınladığı videoda fareden oldukça korktuğu anlaşılan Richards, "Aman Tanrım" diye defalarca bağırdı.

Bir an kendini toparlayan Richards, "Burada bana yardım edecek birine ihtiyacım var" diyerek yardım istedi. Yoldan geçenlerin dikkatini çekmek için ön cama vuran aktris çevredekiler tarafından görmezden gelindi.

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"O adamın bana yardım etmesine ihtiyacım var ama kapıya vurduğumu duymadı" diye ağlayan Richards, takipçilerinin fareden nasıl kurtulduğu sorusunu da yanıtladı.

Richards, videoyu durdurduktan beş dakika sonra farenin yere düştüğünü ve kendisinin de hemen uzaklaştığını söyledi.

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