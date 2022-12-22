Melis Sezen'den özel hayat itirafı

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde yer alan Melis Sezen, nisan ayında okul arkadaşı Mehmet Uygun ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Oyuncunun, Mehmet Uygun ile ayrıldığı ortaya çıktı. Önceki gün Nişantaşı City's'de annesiyle alışverişe çıkan Sezen, objektiflere poz verdi.

Makyajsız haliyle dikkat çeken Melis Sezen, özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

Sezen özel hayat sorusuna "Kalbim boş, hayatımda kimse yok" cevabını verdi.