Şarkıcı Güllü, klip çekiminde kaza geçirdi. Fren yerine gaza basınca çekilmek istenen kaza sahnesi gerçek oldu

Şarkıcı Güllü, uzun bir aranın ardından hayranlarının beğenisine sunduğu Yıldız Tilbe imzasını taşıyan ''Unutamazsın Beni' şarkısına İstanbul Etiler'de bir de klip çekti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne çok gerçekçi oldu

.Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı .Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

Kaynak Snop Magazin