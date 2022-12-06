6 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Güllü, klip çekiminde kaza geçirdi. Fren yerine gaza basınca çekilmek istenen kaza sahnesi gerçek oldu

Şarkıcı Güllü, klip çekiminde kaza geçirdi. Fren yerine gaza basınca çekilmek istenen kaza sahnesi gerçek oldu

Güllü, "Unutamazsın Beni" isimli şarkıya Etiler'de klip çekti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne gerçek oldu.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:12
Takip Et

Ünlü şarkıcı Güllü, fren yerine gaza basınca çekilmek istenen klip sahnesi gerçek oldu

Şarkıcı Güllü, klip çekiminde kaza geçirdi. Fren yerine gaza basınca çekilmek istenen kaza sahnesi gerçek oldu
+
Aa
-

Şarkıcı Güllü, uzun bir aranın ardından hayranlarının beğenisine sunduğu Yıldız Tilbe imzasını taşıyan ''Unutamazsın Beni' şarkısına İstanbul Etiler'de bir de klip çekti. Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca sahne çok gerçekçi oldu

.Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı. Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı .Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun" dedi.

Kaynak Snop Magazin

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
1
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿İmamoğlu'na ‘siyasi yasak’ istenen davaya örnek olabilecek karar: 'YSK'ya hakaret' davasında ''hakaret değil kaba eleştiri'' yorumu
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
2
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Acun Ilıcalı Masterchef'ten elenen Gamze'ye öyle bir jest yaptı ki yarışmacının elleri titredi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
3
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Erdoğan'a aday olma dediler. Saray'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
4
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Bir dönemin sonu! Türkiye’de artık satılmayacak
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
5
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Pençe-Kilit bölgesinden acı haber geldi. Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
6
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Asgari ücret yıl boyu açlık sınırının altında kalmasın önergesine Bakan Bilgin böyle yanıt verdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
7
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Fuat Oktay 'kendisini hiç tanımam' dedi. CHP'li Özkoç, 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz ile fotoğraflarını gösterdi
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Sakarya Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿Eczacılık fakültesi öğrencileriyle ilgili yeni gelişme
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
﻿8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.