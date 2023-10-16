Güllü'nün değişimi ağızları açık bıraktı. 90 kilo vermişti

Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Güllü, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla gündem oldu. Kilolarıyla hep başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'nün yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü son olarak, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini için de 20 kilo vermişti.

Şimdilerde yeni klip hazırlığında olan ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Güllü'ye; 'Yılların eskitemediği güzellik', 'Çok güzelsin', 'Resmen gençleşmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

