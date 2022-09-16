Kenan Doğulu konserde Emel Sayın'ın göğsünü öptü. Seyirci şok oldu

Dün akşam Küçük Çiftlik Parkında yapılan 'Yeni Bi Fest' kapsamında sahne alan Emel Sayın ve Kenan Doğulu seyircilere neşeli anlar yaşattılar.

Birlikte sevilen şarkılarını okuyarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden Doğulu'nun Sayın'ı sık sık öpmesi dikkatlerde kaçmadı.

Sahnede Doğulu'ya espri yapan Sayın, "Çok öpüyorsun beni. Beren duymasın, görmesin" dedi. Gülerek karşılık veren Doğulu ise peş peşe Sayın'ı yüzü, omzu ve göğsünden öperek herkesi şaşkına çevirdi. 76 yaşındaki Emel Sayın'ın şaşkınlığı da yüzüne yansıdı.

Konser sonras ıIstagram hesabından Emel Sayın'la fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu, "Müziğimizin billur seslisi ve deniz gözlüsü, Yeşilçam ve film tarihimizin yaşayan efsanesi, kıymetlimiz Emel Sayın ile dün akşamdan" notunu düştü.