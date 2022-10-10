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Emel Sayın'dan estetik itirafı! Yıllar sonra açıkladı

Yeşilçam’ın Mavi Boncuk’u ve Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi Emel Sayın, TRT Radyo1'de 'Kum Saati' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Emel Sayın, estetiğe karşı olmadığını ifade etti. 

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 14:41
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Emel Sayın'dan yıllar sonra estetik itirafı geldi

Emel Sayın'dan estetik itirafı! Yıllar sonra açıkladı
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Yeşilçam'da birçok filmde rol almış olan güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Emel Sayın, TRT Radyo1'de 'Kum Saati' adlı programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.  

Türk Sanat Müziği'nin efsane sesi, "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı.

Emel Sayın şu ifadeleri kullandı, “Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim."

Emel Sayın, "Çok yakında bilinmeyenleri ve hayatımı anlattığım kitabım yayınlanacak. Kitabım hazırlık aşamasında, eski günleri anlattıkça tekrar o günleri yaşıyorum. Zaman zaman tatlı anılar, üzüntüler, hüzünler, hayal kırıklıkları, mutluluklar... Hepsinin bir arada olduğu bir yaşam" sözleriyle, kitabının içeriği hakkında da sevenlerine kısa bilgi verdi.
 

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