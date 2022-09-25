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Survivor yarışmasında tanıştılar evlenmeye karar verdiler

Survivor 2022 All Star'da beraber yarışan Mert Öcal (40) ile Sude Burcu (26), evlilik yolunda ilk adımı attılar Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 13:36
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Yaş gününde evlilik teklifi. Survivor yarışmasında tanıştılar evlenmeye karar verdiler.

Survivor yarışmasında tanıştılar evlenmeye karar verdiler
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Son olarak Survivor 2022: All Star'ın kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Mert Öcal, gönüllüler takımında mücadele eden Sude Burcu aşkı tam gaz devam ediyor.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Yarışma esnasında aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, adadan elendikten sonra kavuşmuş ve aşklarını ilan etmişlerdi. Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert sevgilisi Sude Burcu'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu.

"EVET" CEVABINI VERDİ

Teklif aldıktan sonra kısa süre şaşkınlık yaşayan güzel yarışmacı teklife "Evet" cevabını verdi. Survivor'dan birçok yarışmacı çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

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