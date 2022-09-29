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Survivor Sude ve Mert nişanlanarak beraberliklerini resmiyete çevirdiler

Survivor All Star 2022 yarışmasında tanışan ve birlikte yarışan Sude Burcu ve Mert Öcal aile arasında yapılan nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımlarını attılar

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:29
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Survivor yarışmasında başlayan beraberliklerini yarışmadan sonrada sürdüren çift nişanlandı

Survivor Sude ve Mert nişanlanarak beraberliklerini resmiyete çevirdiler
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Survivor yarışması ile adını milyonlara duyuran oyuncu ve model Mert Öcall bir süredir, Survivor'da birlikte yarıştığı Sude Burcu ile aşk yaşıyordu

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, partide sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti. Sürpriz teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Burcu sevgilisine ''Evet'' cevabını verdi.

Mutlu çift teklifin ardından işi resmiyete döktü ve aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanladı.

 Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kısa süre sonra da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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