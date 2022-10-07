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Karsu evlilik teklifi aldı. 'Evet' dedim notuyla duyurdu

Karsu Dönmez uzun zamandır aşk yaşadığı Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldı. Güzel şarkıcı teklifi 'Evet, dedim' notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:52
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Karsu Dönmez'e sürpriz evlilik teklifi

Karsu evlilik teklifi aldı. 'Evet' dedim notuyla duyurdu
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Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 

Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.

İlişkisini gözlerden uzak yaşayan sevilen şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Teklif esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağan paylaşımına Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin'den tebrik yorumunu geldi.

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