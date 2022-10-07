Karsu evlilik teklifi aldı. 'Evet' dedim notuyla duyurdu

Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mike Schrama'dan evlilik teklifi aldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
Bir süredir Mike Schrama ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik yolunda ilk adımını attı.
İlişkisini gözlerden uzak yaşayan sevilen şarkıcı, sevgilisinden evlilik teklifi aldı.
Teklif esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Karsu, "Evet dedim" notunu yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağan paylaşımına Merve Özbey, Fatma Turgut ve Ebru Şahin'den tebrik yorumunu geldi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.