0-0 bitti ama Fenerbahçe hala lider: Crespo'dan derbi göndermesi

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0-0 bitti ama Fenerbahçe hala lider: Crespo'dan derbi göndermesi
Galatasaray derbisi sonrası konuşan Fenerbahçe'nin yıldız Miguel Crespo, iddialı konuştu.

Fenerbahçe başarılı orta saha oyuncularından Miguel Crespo, Galatasaray derbisi sonrası Sarı Lacivertli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

Crespo "Çekişmeli bir maç oldu, zor bir maç oldu. Bana sorarsanız üstün olan taraf bizdik. Biz daha net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Harika taraftara 3 puan hediye edemedik" derken umutlu konuştu.

Miguel Crespo 1 puana rağmen, "Hala lideriz. Ligde daha çok maç var. Bu şekilde devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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