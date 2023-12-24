Erman Toroğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki rezaleti açıkladı

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Erman Toroğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisindeki rezaleti açıkladı
Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra konuştu. Toroğlu, A Spor'daki programda şunları söyledi:

- Benim Almanya'da arkadaşım var. Çocuğu ile geldi maça. Bin liralık bileti 10 bin liraya aldı karaborsa. Hani kalkmıştı hocam bu işler. Pasolig vardı, her şey düzelmişti?

- Bu maçta dağ fare doğru abi. Rezalet bu. İki takım da oynatmamaya çıkmış. Topla oynama süresi 45 dakika. Maçın yarısı oynanmamış. Cepten paraları çaldılar.

- Kim mutlu? İki taraf da mutlu. Yenilmediler ya. Arkalarından gelen takım da yok zaten. Sahadan birbirlerine sarılarak çıktılar.

- Hakem ne yapsın? Futbolcular böyle olunca. Sürekli faul yaptılar. Ne yapsın yani? Oyunu durdurmasa birbirlerini yer bunlar.

- İki teknik direktör de yenilmemek için takımlarını oynattı.

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