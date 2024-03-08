1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür

1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür
Kaynak: Eskişehirnet
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan arsa ilanı. Bakanlığa bağlı olan Milli Emlak kiralık arsa ilanı ile dikkatleri üzerine çekti. Parasını ödeyen 5,5 dönüm arsayı kiralayıp, keyfini sürecek.
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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 1

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak kiralık arsa ilanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 2

Arsa kiralama ilanıyla gündeme gelen Milli Emlak, arsa kiralamayı düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat yolarak ayaklarına geldi.

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 3

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’ın arsa kiralama ilanından fırsat arsalar ortaya çıktı.

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 4

İlanlarda arsanın metrekaresinin “5.575,67” olduğu bilgisi yer verildi. ,

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 5

5.575,67 metrekare arsanın teminat bedelinin ise 1.410 TL olduğu bilgisi verildi.

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 6

İhale başlangıcına sayılı günler kaldı. İhale 20 Mart'ta yapılacak.

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1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür 7

1.410 TL teminat bedeli ile kiralanacak olan arsanın tahmini olarak toplam ihale bedelinin ise 4.700 TL olması bekleniyor.

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