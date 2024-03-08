1.410 lira teminat öde 5,5 dönüm arsanın keyfini sür

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak kiralık arsa ilanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Arsa kiralama ilanıyla gündeme gelen Milli Emlak, arsa kiralamayı düşünen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat yolarak ayaklarına geldi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak’ın arsa kiralama ilanından fırsat arsalar ortaya çıktı.
İlanlarda arsanın metrekaresinin “5.575,67” olduğu bilgisi yer verildi. ,
5.575,67 metrekare arsanın teminat bedelinin ise 1.410 TL olduğu bilgisi verildi.
İhale başlangıcına sayılı günler kaldı. İhale 20 Mart'ta yapılacak.
1.410 TL teminat bedeli ile kiralanacak olan arsanın tahmini olarak toplam ihale bedelinin ise 4.700 TL olması bekleniyor.