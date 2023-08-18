1 ayda 2 beden inceleceksiniz... 10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti

Son dönemde oldukça popüler olan Aristo diyetini öğrenenler şaşırıp kalıyor. Bu bir diyet değil aslında, bilinç ve bilinçaltına hitap eden bir beslenme programı. İşte Aristo diyeti listesi...

1 ayda 2 beden inceleceksiniz... 10 günde 6 kilo verdiren Aristo diyeti

Kilo alıp veriyorsunuz, belki hiç veremiyorsunuz ya da verdiğiniz kilolar geri geliyor. Bu sorunların tek çözümü Aristo diyeti...Aristo diyetinin bir felsefesi var. Aristo diyetinde esas olan düşünce yapısını değiştirmek. Bu nedenle Aristo diyeti ile zayıflayanlar kiloların koruyabiliyor.

ARİSTO DİYETİ NEDİR?

Aristo diyeti; felsefeci Aristo’dan ismi gelmektedir. Bunun nedeni ise uygulayan kişinin yaşam biçimi iyileştirmektir. Aristo diyeti, bir diyetten çok beslenme ve yaşam felsefesidir. Minimum üç hafta uygulanılması gerekmektedir. Aristo diyetinde en önemli nokta ise çiğ sebze ve meyvelerden oluşmasıdır. Aristo diyeti ile üç tip arınma önerilmektedir.

Bu arınmalar şu şekildedir:

- Bedenini arındırma

- Ruhunu arındırma

- Zihnini arındırma

Aristo diyeti ile üç hafta boyunca uygulanmaktadır. Hafif ve sağlıklı beslenme programı ile üç yönlü bir arınma hedeflenmektedir. Aristo diyeti ile önerilen beslenme diyeti beyinde olan epifiz bezinin temizlenmesi sağlanır.

ARİSTO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Aristo diyetinde diğer diyetlere göre az katı kurallar içerir. Aristo diyeti genel olarak şu şekilde yapılmaktadır:

- Sabahları 08.00’da kahvaltı yapılmalıdır. Akşam 19.30’da akşam yemeğinin yenilmesi gerekmektedir. Bu süre boyunca insan vücudu sindirimi kolayca yapılabilmesini sağlanır. Bu şekilde vücudun arındırılmasına yardımcı olunur.

- Sabah kahvaltı yapılmadan yarım saat önce ılık su içilmesi gerekmektedir. Bu ılık su içerisine 7 veya 8 damla limon koyulabilmektedir. Ya da bir çay kaşığı bal eklenebilmelidir. Bu şekilde yapılan işlemler ile mide temizlenir. Aynı zamanda yağ yakımı hızlandırılır.

- Baha, öğle, akşam yemeklerinde proteinli beslenme programı önerilmektedir.

- Öğünlerde glüten tüketilmemelidir.

- Aristo diyetinde üç ana ve iki ara öğün beslenme şeklinde uygulanır. Ana öğüt asla atlanılmaması gerekmektedir.

- Sebzeler ve meyveler çiğ bir şekilde tüketilmesi gerekmektedir.

- Günde on bardak su içilmelidir.

- Gün içerisinde de on bin adım atılması ile kilo vermek kolaylaştırılır. Aristo diyetinde hareket önemlidir.

- Sağlığınız için kilo vermek istiyorsanız mutlaka bir diyetisyene danışınız.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
Dünya yıldızı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi Kültür Sanat
Dünya yıldızı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı Güncel
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
Asansörlerde yeni dönem: Artık zorunlu hale geldi Güncel
Asansörlerde yeni dönem: Artık zorunlu hale geldi
Batman'da 2 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 41 yaralı Yaşam
Batman'da 2 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga: 1'i ağır 41 yaralı
Roma'nın en 'tehlikeli' kadını... İmparatora kuma getirmeye kalkan İmparatoriçe Messalina’nın öyküsü Tarih - Mitoloji
Roma'nın en 'tehlikeli' kadını... İmparatora kuma getirmeye kalkan İmparatoriçe Messalina’nın öyküsü
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'da Spor
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'da