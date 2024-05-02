Dişlerde çürük oluşumunu hangi vitamin engeller? Diş hekimleri açıkladı

Ersoy Özdem
Dişlerde çürük oluşumunu hangi vitamin engeller? Diş hekimleri açıkladı
D vitamini kullanımı dişlerde çürük oluşumunu engelleyeceğini açıklayan diş hekimleri önemli uyarılarda bulundu.

D vitamininin insan sağlığındaki kritik rolü, çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadeledeki etkinliği ile bilinir.

D vitamini seviyeleri düşük bireylerde, eğer ağız bakımı da yetersizse, diş eti hastalıkları ve diş problemleri ortaya çıkabilir.

Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, hamilelikte D vitamini eksikliğinin, çocuklarda diş minesindeki gelişim problemlerine ve dolayısıyla çürük oluşumuna yol açabileceğini belirtti.

Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "Covid-19 salgınının ardından D vitamini hakkında daha fazla konuşmaya başladık. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve ülkemizde eksikliği yaygındır. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları için umutsuzluğa yer yoktur. Hayatın ilk 13 yılında yeterli D vitamini seviyesi, çürük riskini %47 oranında azaltabilir" dedi.

Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Noyan da konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Prof. Noyan şöyle dedi:

"D vitamini düzeyi düşükse ve ağız bakımı yetersizse, çocuklarda diş çürüğü ve yetişkinlerde diş eti hastalığı riski artar."

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

• Yağlı balıklar: Somon, uskumru, sardalya

• Kırmızı et ve karaciğer

• Tavuk ciğeri

• Yumurta sarısı

• Süt ürünleri: Peynir, tereyağı

• Maydonoz

• Isırgan otu

• Kahvaltılık tahıllar

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

• Halsizlik ve bitkinlik

• Uyku problemleri

• Kemik ağrıları

• Kas zayıflığı ve ağrıları

• Depresyon

• Saç dökülmesi

• İştahsızlık

• Sık hastalanma

• Üşüme hissi

• Ciltte solgunluk

• Kas zayıflığına bağlı yürüme güçlüğü

• Acıya karşı hassasiyet artışı

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