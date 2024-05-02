Dişlerde çürük oluşumunu hangi vitamin engeller? Diş hekimleri açıkladı

D vitamininin insan sağlığındaki kritik rolü, çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadeledeki etkinliği ile bilinir.
D vitamini seviyeleri düşük bireylerde, eğer ağız bakımı da yetersizse, diş eti hastalıkları ve diş problemleri ortaya çıkabilir.
Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, hamilelikte D vitamini eksikliğinin, çocuklarda diş minesindeki gelişim problemlerine ve dolayısıyla çürük oluşumuna yol açabileceğini belirtti.
Doç. Dr. Fatıma Betül Baştürk, "Covid-19 salgınının ardından D vitamini hakkında daha fazla konuşmaya başladık. D vitamini yağda çözünen bir vitamindir ve ülkemizde eksikliği yaygındır. D vitamini eksikliği yaşayan anne adayları için umutsuzluğa yer yoktur. Hayatın ilk 13 yılında yeterli D vitamini seviyesi, çürük riskini %47 oranında azaltabilir" dedi.
Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Noyan da konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Prof. Noyan şöyle dedi:
"D vitamini düzeyi düşükse ve ağız bakımı yetersizse, çocuklarda diş çürüğü ve yetişkinlerde diş eti hastalığı riski artar."
D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?
• Yağlı balıklar: Somon, uskumru, sardalya
• Kırmızı et ve karaciğer
• Tavuk ciğeri
• Yumurta sarısı
• Süt ürünleri: Peynir, tereyağı
• Maydonoz
• Isırgan otu
• Kahvaltılık tahıllar
D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
• Halsizlik ve bitkinlik
• Uyku problemleri
• Kemik ağrıları
• Kas zayıflığı ve ağrıları
• Depresyon
• Saç dökülmesi
• İştahsızlık
• Sık hastalanma
• Üşüme hissi
• Ciltte solgunluk
• Kas zayıflığına bağlı yürüme güçlüğü
• Acıya karşı hassasiyet artışı