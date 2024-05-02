Erol Bulut bu sefer başardı

Bu sezon kıran kırana geçen İngiltere Championship’te adım adım sona geliniyor.

Sezon başında Cardiff City’nin başına geçen Erol Bulut’un geleceği ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Deneyimli teknik adam bu sezon ligde çıktığı 45 maçta 62 puan toplayarak her ne kadar play-off şansını kaçırsada oynattığı oyun taraftarları mest etti.

Çalıştırdığı son 2 kulüpte de (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) sezon bitmeden gönderilen Erol Bulut bu sefer sezon sonuna kadar takımın başında kalmayı başardı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Erol Bulut için yönetime çağrıda bulunan taraftarlar sözleşmenin yenilenmesini istedi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre ise Cardiff City’nin sahibi olan Vincent Tan Erol Bulut ile başladı.

Henüz bir anlaşmaya varılamamış olsada deneyimli teknik adamın sezon bittikten sonra yeni sözleşmeye imzayı atması bekleniyor.

Sezonun son maçında Cardiff City 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Rotterham United ile karşılaşacak.