1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada sürücü. 'Biz neredeyiz, bize mi çarptılar'

Edirne'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şoka giren sürücü ise ambulans ekiplerine nerede olduklarını ve kazanın nasıl olduğunu sordu.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada sürücü. 'Biz neredeyiz, bize mi çarptılar'

Alınan bilgiye göre, Babaeski istikametinden gelen C.D. yönetimindeki 39 DC 498 plakalı araç ile Uzunköprü istikametinden gelen F.A. idaresindeki 34 SRH 59 plakalı otomobil, Havsa kavşağında çarpıştı.

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Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan kurtarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Her iki araçta bulunan 6 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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34 SRH 59 plakalı otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan Burcu Sirman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"KAZA NASIL OLDU?"

Kaza yerinde şoka giren 39 DC 498 plakalı aracın sürücüsü Cem D. ambulans ekiplerinin yanına gidip neler yaşandığını sordu. Şoka giren yaralı sürücüyü diğer yaralı arkadaşları teselli etti.

Sağlık ekiplerinin yanına giden yaralı sürücü, "Ben mi çarptım, bana mı çarptılar. Biz neredeyiz. Polis abi babamı aradınız mı" gibi sorular sordu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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