1 kutusunu 40 bin liraya sattılar. Veliler isyan etti

Düzenleme: Serkan Talan
1 kutusunu 40 bin liraya sattılar. Veliler isyan etti

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda bir özel okulda bir kutu kitabın 40 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. Veliler söz konusu tabloya isyan etti.

Özel okul ücretlerine yapılan zamlar velileri kara kara düşündürüyor. Bazı özel okulların fiyatları kayıt parası, servis, yemek ve kitap ücretleriyle birlikte 1 milyon lirayı buluyor.

Okul ücretlerine her yıl yapılan zamlar büyük tepki çekerken sosyal medyada yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Bir özel okulda bir kutu kitabın 40 bin liraya satıldığı ortaya çıktı. 7. sınıflar için satılan kitapların fiyatının bu kadar yüksek olması tepki çekti.

Özel okullarda geçtiğimiz yıl, 6 bin TL ile 10 bin TL arasında değişen ders kitapları için bu yıl 35-40 bin TL bandında bir rakam istenmesi velileri kara kara düşündürdü.

Cee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallahCee okul fiyatlarına zam geldi. Emekliler ve asgari ücretliler çocuklarını özel okulda okutabilecek İnşallah

Konuyla ilgili paylaşım yapan bazı sosyal medya kullanıcıları özel okullardaki fiyatların bu kadar yüksek olmasının enflasyonla bir alakasının olmadığını düşünüyor.

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Devlet okullarında kitapların ücretsiz olmasına rağmen özel okulların kendi bastırdığı kitapları satmaları sürekli tepki çeken bir konu olarak öne çıkıyor. Öte yandan yemek ve servis ücretlerinin de 10 binlerce lirayı bulması fiyatların nereye kadar artacağı sorusunun sorulmasına neden oldu.

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