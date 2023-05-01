1 Mayıs görevine giden polisler kaza yaptı

Zeytinburnu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden 4 otomobile çarptı. Otomobillerde 1 Mayıs görevine giden polis memurlarının olduğu öğrenildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

1 Mayıs görevine giden polisler kaza yaptı

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 HP 998 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde giden 4 otomobile çarptı.

Çarpma sonucu otomobillerde hasar meydana gelirken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

1 MAYIS GÖREVİNE GİDEN POLİSLERİN ARAÇLARINA ÇAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazaya neden olan otomobilin çarptığı otomobillerde bulunanların ise 1 Mayıs için görev noktalarına giden polis memurlarının olduğu ortaya çıktı.

Meslektaşlarının kaza yaptığını gören polisler, olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri, kazaya neden olan otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri trafiğe açtı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag1.jpg

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag2.jpg

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag3.jpg

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag4.jpg

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag5.jpg

zeytinburnunda-1-mayis-gorevine-giden-polisler-kaza-yapti-yenicag6.jpg

(Kaynak: DHA)

Öne Çıkanlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Son Haberler
İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi Güncel
İlyas Salman'dan Erdoğan'a çok sert tür tepkisi
Kassandra 3 gün sonra olacakları açıkladı. "Yer yerinden oynayacak" Güncel
Kassandra 3 gün sonra olacakları açıkladı. "Yer yerinden oynayacak"
Son Dakika… EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması Ekonomi
Son Dakika… EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan 'bedava doğalgaz' açıklaması
Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi Güncel
Doğalgazda mayıs tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Uzmanı uyardı. Uzun süre geçmeyen eklem ağrılarına dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı. Uzun süre geçmeyen eklem ağrılarına dikkat
Yeşil çay diş çürümesini önler mi Şifalı Bitkiler
Yeşil çay diş çürümesini önler mi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi… Keşfet
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün önemi nedir? 1 Mayıs İşçi Bayramı tarihçesi…