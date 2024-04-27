Turizm Karikatürleri yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dünyada tek

Birincisi 2009 yılında gerçekleştirilen ve dünyanın turizm alanındaki tek karikatür yarışması olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nda ödüller 26 Nisan Cuma günü, ASKA Lara Resort & Spa otelinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Antalya’daki törene turizm sektörüyle ilgili birçok katılımcı yer aldı.

GENÇLERİN KATILIMINA AÇIK

Yetişkinler ve Gençler olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, 16 ve daha alt yaş grubundakiler Gençler kategorisine, 17 ve üst yaşlardaki karikatürcüler de Yetişkinler kategorisine eser gönderiyor.

“Yetişkinler” kategorisinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine ek olarak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına da özel ödül veriliyor. “Gençler” kategorisinde ise birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere üç ödül yer alıyor.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması farklı alt temalar belirlenerek düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen yarışmalarda; Her Şey Dahil Sistemi, Turizm ve Barış, Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi, Dünden Bugüne Tatiller, Seyahat Anıları, Havalimanı, Covid 19 ve Turizm, Turizm Sektörü Çalışanları, Uzay Turizmi ile Turizm Sektöründe Kadınlar ve Uzay Turizmi temalarında binlerce karikatür çizildi.

15. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na ise karikatürcüler yerli halk ile turistler arasında ilişkiye yer veren karikatürlerle de katıldı.

YETİŞKİNLERDE BİRİNCİ AVRUPA’DAN

Yarışmada Yetişkinler Kategorisinde Birincilik Ödülünü Belçika’dan Luc Verimmen kazanırken, İkincilik Ödülünü Bulgaristanlı karikatürist çift Alla & Chavdar Georgievi ve Üçüncülük Ödülü de Çek Cumhuriyeti’nden Evžen David elde etti.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın başlatıcılarından Prof. Atila Özer adına geleneksel olarak her yıl verilen Özel Ödülü bu yıl Romanyalı karikatür sanatçısı Doru Axinte kazandı.

Gençler Kategorisinde ise Birincilik Ödülünü Türkiye’den Ümmühan Zeynep Akyürek aldı. Aynı kategoride İkincilik Ödülünü Türkiye’den Sudenur Küçükbaş kazanırken, Üçüncülük Ödülüne ise Türkiye’den Işıl Efe’nin eseri değer görüldü.

TÜRKİYE’NİN SANATSAL TANITIMINA KATKI

Anadolu Turizm Akademisi tarafından düzenlenen yarışmanın koordinatörü Prof. Dr. Nazmi Kozak, ödül töreninde yaptığı konuşmada Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın dünyada turizmle ilgili tek karikatür yarışması olduğunu vurguladıktan sonra şunları söyledi: “Türkiye’nin sanatsal tanıtımına katkı veren bu etkinliğe tüm turizmcileri destek olması gerekiyor. Bu bağlamda yarışmaya destek veren ASKA Lara Resort & Spa Oteli'nin sahibi turizm işletmecisi Ramazan Aslan'ın ilgi ve desteği çok önemli.”