1 milyon 321 TL'lik kabanı alan kimdi? 3 tane geldi 1’i anında satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
1 milyon 321 TL'lik kabanı alan kimdi? 3 tane geldi 1’i anında satıldı
İstanbul’da bir AVM’de satışı yapılan 1 milyon 321 TL’lik kaban gündem olmuştu. Türkiye’ye gelen 3 kabandan 1’i satıldı.

İstanbul’da bir AVM’de satılan kaban viral oldu. Kabanın fiyatı tam 1 milyon 321 bin 920 TL. Fiyatı görenler ise şoke oldu.

Gazeteci Faik Erdemli’nin de paylaştığı kabandan Türkiye’ye 3 tane geldiği öğrenildi. Türkiye’ye gelen 3 kabandan 1’i satıldı.

Öte yandan kabanın Vikunya yünü olduğu da belirtilmişti. Kaban fiyatı güncel kura göre, 5 bin dolara eşit oluyor.

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1 TANESİ SATILDI, KİM ALDI?

Kabanın bir araba ve hatta ev fiyatına olması herkesi şaşırttı. Kabanın fiyatını duyan asgari ücretli vatandaşların gözleri fal taşı gibi açıldı.

Şimdi merak konusu olan ise kabanı kimin satın aldığı, ev, araba fiyatına denk gelen kabanı kim satın aldı? Herkes birbirine bu soruyu soruyor.

VİKUNYA YÜNÜ NEDİR?

Güney Amerika’ya özgü olan Vikunya yüksek bölgelerde yaşıyorlar. Lama cinsine ait olan Vikunyaların ince ve yumuşak kürkleri vardur.

Özel tüylere sahip olan Vikunyaların yünü tekstilde kullanılıyor. Yün oldukça ince, hafif ve sıcak tutuyor.

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VİKUNYA
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FAİK ERDEMLİ

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