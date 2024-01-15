İstinye Park'te 1.321.920 TL'ye kaban satılıyor. Türkiye'yi kim bu hale getirdi

Kaynak: Haber Merkezi
İstinye Park'te 1.321.920 TL'ye kaban satılıyor. Türkiye'yi kim bu hale getirdi
Gazeteci Faik Erdemli’nin köşe yazısında paylaştığı bir kaban gündem oldu. İstinye’de Park’ta satılan kabanın fiyatı tam 1.321.920 TL

Faik Erdemli’nin İstinye Park’ta satılan kabanın fiyatı dudak uçuklattı. 1.321.920 TL’ye satılan kaban, görenleri hayrete düşürüyor.

Kabanı köşesine taşıyan Erdemli, dünyaca ünlü bir giyim mağazasını gezerken, bir tane kabanın gözüne çarptığın, çok beğendiği için mağazada kabanı giyip denediğini, daha sonra ise kabanının fiyatına baktığı zaman gözlerine inanamadığını belirtti. Erdemli kaban fiyatının güncel kurla 45.000 Dolara tekabül ettiğini vurguladı.

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“SIFIR AUDİ A3 FİYATINA KABAN SATIYORLAR”

Sıfır Audi A3 fiyatına kaban satıldığını belirten Erdemli, üründen 3 adet geldiğini ve 1 tanesinin satıldığını açıkladı.

Erdemli, kabanın materyalinin Vikunya yünü olduğunu açıklarken, Vikunyalar’ın, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin’in yüksek dağlarında yaşadıklarını belirtti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Vikunya’ların sayıları 14. yüzyılda 1 milyonken, bu sayının günümüzde 5 bine kadar düştüğü tahmin ediliyor.

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