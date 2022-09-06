1 milyon TL'ye otomobil almaya son! Bu kişiler bir kereye mahsus %100 ÖTV indirimiyle dilediği aracı alacak

Devlet tarafından belirlenen bazı mal ve ürünler için alınan ÖTV, Avrupa Birliği uyum politikası kapsamında uygulanıyor. Bu vergi türü, araba alımlarında da devreye giriyor. Türkiye'de yaşayan engelli vatandaşlar ise araç alırken ÖTV indirimine tabi tutuluyor. Şimdi, konuyu derinlemesine ele alalım.

ÖTV İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

Ülkemizde engelli raporuna sahip vatandaşlar, araç satın alırken Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bu uygulama, engelli kişilerin hayatlarının kolaylaştırılması için devlet tarafından yapılıyor. Yapılan ÖTV indirimi, %40 ve %90 üzeri engelli rapor durumuna göre farklılıklar gösteriyor. Bu iki durumu da ele alarak ÖTV indirimiyle ilgili detayları aktarmaya devam edelim.

%40 ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALIMI

%40 engelli raporu olan kişilerin ÖTV indiriminden yararlanmak için şu adımları izlemesi gerekiyor:

- İlk olarak belirtmek isteriz ki %40 engelli raporuna sahip olan kişiler, sadece kendi kullanacağı araçları satın alabiliyor.

- Öncelikle bu kişilerin devletin yetki verdiği hastanelerden %40 engelli olduğunu belirten raporu almaları gerekiyor.

- Alınan raporda kişinin özel engelli aracını kullanamayacağına dair bir ibare bulunmaması gerekiyor.

- Daha sonra bireyin H sınıfı bir ehliyet sahip olması şartı aranıyor. Engelli vatandaşlar, engelli aracıyla sınava girip ehliyet alabiliyor.

- Tüm bu işlemlerden sonra engelli vatandaşlar, ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.

%90 ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALIMI

- İlk olarak yetkili hastanelerden duruma ilişkin bir rapor alınması gerekiyor.

- Alınan raporda bireyin engelli aracını kullanmasında herhangi bir sorun görülmezse engelli kişinin H sınıfı bir ehliyete sahip olması gerekiyor.

- Yine de birey engelinden ötürü aracı kullanamayacak durumda ise o zaman bu kişinin birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan akrabaları ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Bu kişiler, engelli kişinin refakatçisi olarak değerlendiriliyor.

- Bu durumda araç satın işleminin gerçekleşmesi için engelli kişinin ve refakatçinin hazır bulunması gerekiyor.