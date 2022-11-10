Merakla beklenen sorunun cevabı geldi: Otomobilde ÖTV indirimi yapılacak mı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, "ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" dedi.

ÖTV, aracın motor büyüklüğü ve fiyatına göre satış fiyatının yüzde 45’den başlayarak yüzde 220’ye kadar çıkabiliyor. Yüksek oranlar nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor.

Döviz kurlarındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye’de otomobil pazarının büyük kısmını oluşturan 1600 cc’nin altındaki grupta yüzde 50’lik dilimde neredeyse model kalmayınca hükümet ocakta ÖTV düzenlemesine gitmişti.

KILIÇDAROĞLU OTV VAADİNDE BULUNMUŞTU

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 6’sını oluşturan araçtan alınan yüksek ÖTV’ler siyasetin de konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temmuzda ÖTV vaadinde bulunmuş, iktidara geldiklerinde ÖTV’yi sadece lüks araçlarda kullanacaklarını söyleyip ”Biliyorsunuz, gençlerin ilk sıfır araba alımları için ÖTV yok demiştim, o baki. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa bir süre iktidarımızı beklemek. Araba almayın. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde, ÖTV’yi çizeceğiz. ÖTV’yi de lüks araç alanlara uygulayacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ÖTV’yi sıfıra indirme ve üç katına kadar artırma yetkisi verilmişti.

Sektör temsilcileri, yüksek fiyat ve vergilerden dolayı satışların düşeceğinden endişe ederken, ÖTV matrahlarının her an güncellenebileceğini söylemişti.