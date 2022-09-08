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Arabada kilitli kalan minik Mete kapıyı kendi açmıştı: Film izler gibi izleyeceksiniz

İki yaşındaki Mete bebe, merkezi kilit düğmesine basınca otomobilin içinde kilitli kaldı. Yirmi dakika süren çaba sonucunda minik Mete kontak anahtarını çıkarıp, üzerindeki kapı açma düğmesine basarak kurtuldu. Mete’nin 2013 yılındaki bu görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 22:20
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Arabada kilitli kalan minik Mete'nin kapıyı kendi başına açtığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Arabada kilitli kalan minik Mete kapıyı kendi açmıştı: Film izler gibi izleyeceksiniz
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Annesi ve babasının kısa süreli tatil için Almanya’ya gitmesi üzerine minik Mete Barlas Büyükçekmece’de oturan dedesi Necati Barlas’ın yanında kaldı. Minik Mete Barlas, Almanya’dan tatilden dönen annesi Derya ve babasını karşılamak için bugün saat 12.30’da dedesinin otomobili ile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar geliş terminaline geldi.

OTOMOBİLDE MAHSUR KALDI

Annesi ve babası ile kısa süre hasret gideren minik Mete’yi tekrar otomobile oturtan Barlas ailesi valizleri bagaja yerleştirmek için yan tarafı geçince, otomobilin içinde olan minik Mete direksiyon tarafında bulunan merkezi kilit düğmesine bastı. Üzerinde anahtar olduğu için kilitlenen otomobilden Mete’yi çıkartmak için çeşitli yöntemler yapıldı.

Bu arada otomobilin yedek anahtarının getirilmesi için Büyükçekmece’deki eve telefon edildi. Ancak bu arada hiçbir panik emaresi göstermeyen ve çok sakin olan minik Mete dışarda yapılan tarifleri akıllı bir şekilde uyguladı.

DIŞARIDAN YARDIMLA KENDİ İŞİNİ KENDİ HALLETİ

Otomobil’in anahtarını çıkartması tarif edilen Mete Barlas, anahtarı çıkarttı ancak yere düşürdü. Bu kez yerden anahtarı alan Mete dışardan yapılan tarif üzerine açma düğmesine basarak kendisini kurtardı.

Çevrede kendisini seyredenlerin alkışları eşliğinde annesi Derya’ya sarılan minik Mete hiçbir şey olmamış gibi bu kez tekrar otomobile binip direksiyona oturdu.

Çok kısa da olsa büyük heyecan yaşayan anne Derya Barlas, " Bir dakika içinde kapıyı kilitledi. Mete çok dikkatli bir çocuktur. Devamlı soru sorar. Bunun mükafatını gördü" dedi.

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