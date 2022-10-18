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Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. Gerçek bütçe teklifinde ortaya çıktı

Otomobilde ÖTV indiriminin gelmesi beklenirken 2023 yılı bütçesinde motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den yüzde 45,6 oranında artışla 204 milyar lira gelir elde edilmesi beklendiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 17:25
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Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. Gerçek bütçe teklifinde ortaya çıktı

Otomobilde ÖTV indirimi bekleniyordu. Gerçek bütçe teklifinde ortaya çıktı
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Gelir vergisi artış oranlarına ilişkin detaylar 2023 Yılı Bütçe Teklifi’nde yer aldı. En dikkat çeken iki madde ise Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranları oldu. Vergi gelirlerinin 2023 yılında yüzde 41,2 oranında artarak 3 trilyon 673 milyar lira olacağı öngörülürken, gelecek yıl ÖTV’nin yüzde 33, MTV’nin ise yüzde 64 artacağı bildirildi.

ÖTV 2023'TE YÜZDE 33,1 ARTACAK
Bütçe teklifinde görüşülen ÖTV’nin ise gelecek yıl yüzde 33,1 artacağı belirtildi. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV’den yüzde 45,6 oranında artışla 204 milyar lira, alkollü içkilerden yüzde 55,5 milyar lira, sigara üzerinden alınan ÖTV’den 126,1 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor. Öte yandan para cezalarınınsa 2022’ye göre yüzde 72,8 oranında artacağı açıklandı.

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