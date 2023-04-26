1 milyondan fazla takipçisi olan hesaplara Twitter'dan güzel haber

Bir milyondan fazla takipçisi olan bazı Twitter hesaplarının mavi tik rozetleri, abone olmak için ödeme yapmalarına gerek kalmadan yeniden verildi. Beyoncé, Harry Kane ve Victoria Beckham gibi bazı isimlerin profillerinde yeniden onay işaretleri görülmeye başlandı.

Ödeme yapmadan altın rengi rozeti yeniden gelen BBC News'un haberine göre, 20 Nisan'dan itibaren rozetleri alınan bazı hesaplar hakkında Elon Musk fikrini değiştirdi.

Gazetece Oksijen'in haberine göre Musk tarafından satın alınmadan önce mavi tik, Twitter tarafından ücretsiz olarak verilen bir doğrulama rozetiydi. Başlangıçta sahte hesapları ve yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olmak için tasarlanmış bir kimlik doğrulama aracı olarak kullanılıyordu. Şimdi ise bir hesabın Twitter Blue adlı premium bir hizmete abone olduğunu gösteren bir sembol oldu.

BAZI HESAPLARIN MAVİ TİKİNİ MUSK ÖDEDİ

İlk doğrulama sürecinde mavi tiki olup da abonelik ücretini ödememeye karar verenler 20 Nisan'dan itibaren tiklerini kaybetmeye başladılar. 1,1 milyon takipçisi olan yayıncı James O'Brien, mavi tik'ini kaybettikten sonra şimdi geri alanlardan biri.

Hesabı için ödeme yapmadığını doğruladı. Ayrıca O'Brien, 1 milyondan daha az takipçisi olan bazı hesapların da mavi tiklerinin tamamen Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak geri yüklendiğini belirtti.