Twitter sohbet odaları ile ilgili flaş karar. Tek tek engellenecekler

Editör: Ayşe Memiş

Sosyal medya uygulaması Twitter birçok özellik üzerinde çalışıyor. Twitter kısa sürece Twitter Spaces (Sohbet odaları) özelliğini kullanıma açmıştı.

Sohbet odalarına dinleyici ya da konuşmacı olarak katılınabiliyor. Aynı zamanda takipçilerinizin sıhbet odasına katılması için tweet de atılıyor. Sohbet Odasına Tweet veya DM gönderilebilir veya konuşma talebinde bulunulabilir.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran adam Alessandro Paluzzi sohbet odalarıyla ilgili Twitter’ın bir kararını duyurdu.

Elde edilen bilgilere göre, Twitter reşit olmayan kullanıcıların #TwitterSpaces kaydını etkinleştirmesini engellemek için çalışmalarda bulunuyor.

Böylece 18 yaş altı Twitter kullanıcıları sohbet odalarına dinleyici ya da konuşimacı olarak katılamayacak. Konuyla ilgili ilerleyen zamanlarda açıklama yapılması bekleniyor.

Paluzzi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

#Twitter reşit olmayan kullanıcıların #TwitterSpaces kaydını etkinleştirmesini engellemek için çalışıyor.