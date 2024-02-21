1 saatte hem abisini kaybetti hem de 900 bin TL dolandırıldı!

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde dolandırıcılık olayı meydana geldi. 65 yaşındaki emekli öğretmen Selahattin Çelik, dolandırıcıların hedefi oldu.

Olaya göre; Çelik, kısa bir süre önce ağabeyinin vefat haberini alarak büyük bir üzüntü yaşadı. Ağabeyinin acı haberinden 1 saat sonra Çelik'i bir bankanın genel merkezinden aradığını söyleyen Ferhat isimli şahıs, çeşitli tarihlerde banka hesaplarından yapılan kesintilerin toplanarak kendisine iade edileceğini söyledi. Şahıs, Çelik'ten bazı bilgiler isterken, Çelik de ağabeyini kaybetmesinin üzüntüsü ile kişiye istediği bilgileri söyledi.

TOPLAMDA 900 BİN TL'LİK KODLAR YOLLANDI

Şebeke, 9 engelli raporu bulunan Selahattin Çelik'in verdiği bilgilerden yola çıkarak hesabını ele geçirdi. İnternet üzerinden işlemler gerçekleştiren şebeke, 4 ayrı bankadan en düşüğü 33 bin en yüksek 248 bin TL olmak üzere 15 farklı işlemde toplamda 900 bin liralık onay kodlarını telefona gönderdi. 15 kredi işlemi yapan dolandırıcılar, toplamda 900 bin liralık vurgun yaptı.

Emekli maaşı ile oluşan borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünen Selahattin Çelik, Cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunurken, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.

"BUNLARI GERİ İADE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Çelik, “29 Ocak günü saat 11.00'a doğru ağabeyimin vefat ettiğini öğrendim. O sırada yatıyordum, birçok hastalığım var. Vefat haberini aldıktan sonra kendimi kaybettim. Bu haberden 1 saat sonra beni arayanlar bir bankanın genel merkezinden aradığını söyledi. Bir kart çıkaracaklarını söylediler. Ben de yerli kart olunca sıcak baktım. Sonra da kartı adresime gönderdiklerini ama bulamadıklarını belirterek benim adres bilgilerimi ele geçirdiler. 2-3 gün sonra tekrar arayarak banka hesaplarımdan sürekli kesintilerin olduğunu, bunları geri iade edeceklerini söylediler” dedi.

"BU ŞEKİLDE 900 BİN TL ÇEKİM YAPIYORLAR"

Şebekenin 35-40 bin gibi rakamlarını kendisine iade edeceğini belirterek kandırdığını söyleyen Selahattin Çelik, “Onay kodlarını istediler, ben de paranın hesabıma geleceğini düşündüm. Bu şekilde 900 bin TL çekim yapıyorlar. 4 farklı banka üzerinden 15 farklı işlem yapıyorlar. Kredi ve nakit avans şeklinde yapıyorlar. Ben olayın farkına varır varmaz 112 Acil Çağrı Merkezini aradım, onlar da karakola gitmemi söyledi. Gittikten sonra iş işten geçmişti, gerekli yerlere şikayetimi bildirdim. Yüzde 99 engelli raporum var. Cilt kanserim var, rahatsızlığımdan dolayı işimi bırakmıştım” diye konuştu.

"ÇOK ŞAŞKIN VE ÇARESİZİM"

Şebekeye seslenen Selahattin Çelik, “Birçok rahatsızlığı bulunan ve ağabeyini kaybeden bir kişinin bunları yaşaması akıl alır gibi değil. Sanki planlanmış gibi bir olay oldu. Çok şaşkın ve çaresizim. Ben onları Allah'a havale ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.