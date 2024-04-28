Fen Bilgisi ile Din Kültürü dersleri eş güdümlü olarak işlenecek. Fen Bilgisine tevhit ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), müfredatta sadeleşmeyi amaçlayarak başlattığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” isimli yeni müfredat taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, taslakta ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde zorunlu din derslerini yayınladı ve bu kapsamda, 4-8. sınıflar ile 9-12. sınıf öğrencilerine okutulacak “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Kuranı Kerim” ve “Temel Dini Bilgiler” derslerinin müfredatı da yayınlandı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in aktardığına göre, 4-8. sınıflar için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin metninde, “insanın anlam arayışında en büyük desteğin geleneksel dini kurumlar olduğu” ve söz konusu eğitimin bireylerin “bilişsel ve duyuşsal” yeteneklerle analiz yapmasını sağladığı ifade edilirken, Dün Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin iradeli, sorgulayıcı, vatansever ve üretken bireyler yetiştirilmesi için önemli bir rol üstleneceği kaydedildi.

FEN VE DİN KÜLTÜRÜ DERSLERİYLE İLİŞKİ KURULMASI İSTENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yeni müfredata “yaratılış teorisini” ekleyeceği daha önceden belirtilmişti. Yeni müfredat taslağında, biyoloji derslerinde yaratılış teorisinin bulunmadığı görülürken, öğretmenlerden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin Fen Bilgisi dersleriyle ilişki kurması istendi.

5. sınıf kademesinde eğitim gören öğrencilere okutulacak “Allah inancı” ünitesinde, evrenin oluşumunun “tevhit” (Allah’ın birliği) anlayışı üzerinden işlenmesi istendi. Bununla birlikte, 4. sınıfta okutulan “Peygamber sevgisi” ünitesinde de peygamberin çevreye verdiği önemin öğretilmesi ve çevrenin yaratıldığına vurgu yapılması istendi.

CİHAT KAVRAMI GELİŞTİRİLDİ

9-12. sınıf kademesindeki öğrenciler için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde cihat kavramının, önceki müfredata kıyasla daha da genişletilerek anlatıldığı fark edildi. 2018 yılında hazırlanan ders içeriğinde bakanlık, “cihat” kavramını 11. sınıfta Kuran’da geçen kavramlar üzerinden ele almıştı.

Yeni müfredat taslağında ise, kavramın 10. sınıfta işlendiği ve İslamlık inancının evrensel iletileri konusunda işlendiği görülürken, bu kapsamda, “Cihadın Çanakkale Muharebeleri, Millî Mücadele süreci ve 15 Temmuz’da olduğu gibi barışı sağlama ve vatanı savunmadaki rolüne vurgu yapılması” istendi.

YABANCI DİL DERSLERİNİN MÜFREDATI AÇIKLANACAK

Kamuoyuyla paylaşılan yeni müfredat taslağında, yabancı dil derslerine ilişkin bir çalışmanın bulunmaması tepkilere yol açmıştı. Yabancı dil eğitimine ilişkin müfredat çalışmalarının devam ettiği ve bittiğinde açıklanacağı öğrenildi.