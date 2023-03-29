﻿1 yaşındaki bebek yangında öldü sanıldı. Gerçeği annenin itirafı ortaya çıkardı

Denizli Merkezefendi'de yanan bir evde 1 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Gerçek, annenin bebeğini yangından önce kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi ile ortaya çıktı.

Saraylar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katından gece duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında evden çıkan 53 yaşındaki Mehmet A. ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediğini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan 40 yaşındaki anne Hilal A'nın ise ifadesinde eşinin kendisini "fuhuşa zorlaması" nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü, daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Hilal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)