Özgür Özel’den Erdoğan’a bakanlık teklifi! Bu detayı kimse konuşmuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den Erdoğan’a bakanlık teklifi! Bu detayı kimse konuşmuyor
Erdoğan ile Özel’in AKP Genel Merkezi’ndeki görüşmesine boş koltuk damga vurmuştu ancak önemli bir detay gözlerden kaçmıştı.

8 yıl sonra AKP ile CHP lideri bir araya gelince tüm gözler Ankara’ya çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına giderken, çantasında birçok gündem maddesini de götürdü.

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95 dakika süren görüşmede, emekli maaşları, asgari ücret, staj çıraklık mağdurları, yeni eğitim müfredatı, kamuda mülakat, atanamayan öğretmenler, Gezi tutukluları, hasta tutuklular, belediyelere kayyum atanması gibi konulara masaya yatırıldı.

Medya ‘boş koltuğu’ tartışırken Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken bir teklif de sunuldu.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A BAKANLIK TEKLİFİ

CHP lideri Özgür Özel’in kritik görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Deprem Bakanlığı Kurulsun’ teklifi sunduğu öğrenildi.

Özel'in Erdoğan’a “İstanbul'da deprem endişesi var, deprem bakanlığı kurulması gerekiyor. Bu konu siyaset üstü, biz de muhalefet olarak gerekli desteği verelim, bakan yardımcılığına da muhalefetten atama yapabilirsiniz” dediği belirtildi.

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