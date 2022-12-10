10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Halk düşmanı PKK şehit etmişti. 10 Aralık Beşiktaş şehitlerini unutanın kalbi kurusun

Halk düşmanı PKK şehit etmişti. 10 Aralık Beşiktaş şehitlerini unutanın kalbi kurusun

10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen polislerimiz yine unutulmadı. Türkiye'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlendi, gözyaşları kahraman polislerimiz için sel oldu.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:53
Takip Et

10 Aralık Beşiktaş şehitlerini unutanın kalbi kurusun

Halk düşmanı PKK şehit etmişti. 10 Aralık Beşiktaş şehitlerini unutanın kalbi kurusun
+
Aa
-

Beşiktaş Kulübü "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah! Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla internet sitesinden bir anma mesajı yayımladı.

"10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının altıncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.
Terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı yineliyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırılarını lanetliyoruz.
Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen, acılarını ilk günkü gibi kalplerimizde hissettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

ŞEHİTLER GÖZYAŞLARIYLA ANILDI

İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016 günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler, şehadetlerinin 6’ncı yılında Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anıldı. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında Vodafone Park Stadı önünde ve çevresinde meydana gelen iki ayrı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. Şehadetlerinin 6’ncı yılında şehitler için Edirnekapı Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Anma törenine, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, emniyet müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kabir başında gözyaşı döken şehit aileleri, acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

“BEN ONSUZ NEFES ALAMIYORUM”

Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi Müjgan Yıldırım, “Oğlumu çok özledim. 70 aydır görmüyorum. Kokusunu, gülüşünü, yürüyüşünü, hareketini özledim. Nefes alıyordu. Şimdi nefes alamıyor. Her gün Kadıköy’den gidip gelirim. Oğluma yazı yazarım, başucuna asarım.

Çiçeklerini süslerim. Anne ve babalar ağlamasın. O teröristler kahrolsun. Ocakları kurusun. Askerimizi, polisimizi, emniyet teşkilatımızı Rabbim korusun. Evlat acısı çok zor. Acım çok büyük. Aslan gibi evladımı kaybettim. Kadir’ime hiç dayanamıyorum. 70 aydır kendimi zor tutuyorum. Çok özledim. Ben onsuz nefes alamıyorum. Bütün şehit annelerine Rabbim dayanma gücü versin” dedi.

“YAŞADIĞIM TESPİT EDİLİNCE HASTANEYE KALDIRILDIM”

Arkadaşlarının şehit olduğu günü anlatan Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu, “Bir maç çıkışıydı. Görevimizi ifa ettikten sonra canlı bomba eylemi gerçekleşti. 40 tane polis arkadaşım, 8 tane sivil vatandaş şehit oldu. Birçok da arkadaşımız gazi oldu. Ben ilk başta ağır yaralıydım. 6 ay kadar hastane sürecim oldu. 1 ay yoğun bakım sürecim oldu. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Şehit olduğum zannedildiği için müdahale edilmemişti. Yaşadığım tespit edilince hastaneye kaldırıldım” dedi.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
6
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
7
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK/YPG'nin Afrin'deki sözde yöneticilerinden Fehmi Muhammed etkisiz hale getirildi
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.