Halk düşmanı PKK şehit etmişti. 10 Aralık Beşiktaş şehitlerini unutanın kalbi kurusun

Beşiktaş Kulübü "10 Aralık 2016 Her Şey Siyah! Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığıyla internet sitesinden bir anma mesajı yayımladı.

"10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen Emniyet Müdürü Kongre Üyemiz Vefa Karakurdu ve Kartal Yuvası personelimiz Tunç Uncu ile birlikte tüm şehitlerimizi vefatlarının altıncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.

Terörün asla amacına ulaşamayacağına olan inancımızı yineliyor, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan alçak terör saldırılarını lanetliyoruz.

Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen, acılarını ilk günkü gibi kalplerimizde hissettiğimiz vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

ŞEHİTLER GÖZYAŞLARIYLA ANILDI

İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016 günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polisler, şehadetlerinin 6’ncı yılında Edirnekapı Polis Şehitliği’nde anıldı. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında Vodafone Park Stadı önünde ve çevresinde meydana gelen iki ayrı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. Şehadetlerinin 6’ncı yılında şehitler için Edirnekapı Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Anma törenine, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, emniyet müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kabir başında gözyaşı döken şehit aileleri, acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

“BEN ONSUZ NEFES ALAMIYORUM”

Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi Müjgan Yıldırım, “Oğlumu çok özledim. 70 aydır görmüyorum. Kokusunu, gülüşünü, yürüyüşünü, hareketini özledim. Nefes alıyordu. Şimdi nefes alamıyor. Her gün Kadıköy’den gidip gelirim. Oğluma yazı yazarım, başucuna asarım.

Çiçeklerini süslerim. Anne ve babalar ağlamasın. O teröristler kahrolsun. Ocakları kurusun. Askerimizi, polisimizi, emniyet teşkilatımızı Rabbim korusun. Evlat acısı çok zor. Acım çok büyük. Aslan gibi evladımı kaybettim. Kadir’ime hiç dayanamıyorum. 70 aydır kendimi zor tutuyorum. Çok özledim. Ben onsuz nefes alamıyorum. Bütün şehit annelerine Rabbim dayanma gücü versin” dedi.

“YAŞADIĞIM TESPİT EDİLİNCE HASTANEYE KALDIRILDIM”

Arkadaşlarının şehit olduğu günü anlatan Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu, “Bir maç çıkışıydı. Görevimizi ifa ettikten sonra canlı bomba eylemi gerçekleşti. 40 tane polis arkadaşım, 8 tane sivil vatandaş şehit oldu. Birçok da arkadaşımız gazi oldu. Ben ilk başta ağır yaralıydım. 6 ay kadar hastane sürecim oldu. 1 ay yoğun bakım sürecim oldu. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Şehit olduğum zannedildiği için müdahale edilmemişti. Yaşadığım tespit edilince hastaneye kaldırıldım” dedi.



