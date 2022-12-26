Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Gaziantep Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz, hemşehrimiz P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
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