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  • Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz’ın şehit olduğunu duyuru.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 21:36
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Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz Pençe-Kilit Harekâtında şehit oldu

Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
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Gaziantep Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz, hemşehrimiz P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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