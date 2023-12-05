10 bin doları milyon dolar yaptılar. Para yatırdıkları hisseye önce pek inanmamışlardı

Dünya’dan Emre Ergül, “Bezos kardeşlerle ilgili Bezos, 10 bin dolarlık yatırımla kardeşlerini milyarder yapmış” başlıklı yazı kaleme alarak milyarder kardeşleri yazdı.

Dünyanın ikinci zengini Jeff Bezos’un servetinin arkasındaki 2 kardeşi dikkatleri üzerine çekti.

Bezos’un iki kardeşinin Amazon’un kuruluşuna yatırdıkları 10’ar bin dolarları bugün 10 milyon dolar oldu.

Ergül’ün yazısında, herkesin Jeff Bezos’u tanıdığını ancak kimsenin büyük servetinin ardındakileri bilmediğine değindi.

Bezos’un kardeşleri Mark ve Christina Bezos’tan bahseden Ergül, Amazon’un kuruluşunda ağabeyleri Jeff’e inanıp 10’ar bin dolar yatıran iki kardeşin bugün yüzde 10.249.900 (10.2 milyon) kazançla milyarder olduğunu aktardı.

Ergül, 29 yıl önce yaşananları da yazısında açıkladı. Ergül, “Yıl: 1994… Jeff Bezos, Amazon’u kurmak için kolları sıvamıştı. 1 milyon dolara ihtiyacı vardı. Aile üyeleri, arkadaşları ve gözüne kestirdiği yatırımcılarla tam 60 toplantı yaptı. Projesini sundu. Kişi başına 50’şer bin dolar istiyordu.” İfadelerini kullandı.

Kimsenin Bezos’a inanmadığını ancak kardeşlerin inandığını ve iki kardeşin10’ar bin dolara 30 bin Amazon hissesi satın aldığına değinen Ergül “Bezos'un girişimci ruhu ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde Amazon, 1.5 trilyon dolarlık mevcut piyasa değeriyle dünyanın en başarılı şirketlerinden biri oldu.” dedi.