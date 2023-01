Jeff Bezos'un sevgilisi milyarderle ilişki yaşamanın zorluklarını açıkladı

Ocak 2019'dan bu yana 59 yaşındaki Jeff Bezos'la birlikteliğini saklamayan 53 yaşındaki Lauren Sánchez, WSJ Magazine'e verdiği yeni röportajda ilişkileri hakkında ilk kez açık konuştu. Bu, çiftin ilişkilerini halka açıklamasından beri Sánchez'in tek başına verdiği ilk röportajı oldu.

"ESKİDEN İNSANLARA BİR ŞEYLER SÖYLERDİM VE KİMSE UMURSAMAZDI"

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Jeff Bezos'la olan ilişkisinin bilgi ve sırlarını paylaşma şeklini değiştirmek zorunda kaldığı anlamına geldiğini ifade eden Sánchez, "Bu çok zor. Ben çok açık bir insanım. Çok konuşurum. Tüm sırlarımı anlatmayı severim. Bunu yapamayacağımı öğrenmek zorunda kaldım. Bu iyi bir ders. Eskiden insanlara bir şeyler söylerdim ve kimse umursamazdı" dedi.

"BULUNDUĞUM YERİN KONUMUNU VERMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Çiftin mahremiyetini korumanın öneminin bir "yük" olup olmadığını ve bazı şeyleri açıklamadan önce kendini "tutması" gerekip gerekmediğinin sorulduğu Sánchez buna yanıt olarak, mahremiyete öncelik vermenin ve bilgileri kendine saklamanın "her zaman" düşünmesi gereken bir şey olduğunu söyledi.

120 milyar dolar serveti olan dünyanın en zengin üçüncü kişisiyle ilişkiye başladığından beri konumu gibi bilgileri paylaşmamayı öğrendiğini belirten Sánchez, "Herkese her şeyi anlatmak istiyorum. Herkesin arkadaşım olmasını istiyorum! Bulunduğum yerin konumunu vermemeyi öğrendim. Daha önce Instagram'da paylaştığım şeyleri artık paylaşamıyorum. Daha gizli, biraz daha kontrollü olmak zorundayım ve bu sorun değil" diye konuştu.

Sánchez'e göre Bezos'la ilişki yaşaması, basında çift hakkında sık sık "saçma" haberler çıkması anlamına da geliyor. Kendisi hakkında okuduğu "en tuhaf şey" sorulduğunda, Emmy ödüllü gazeteci 'artık hiçbir şeyin onu şoke etmediğini' söyledi.

"BU ÇOK SAÇMA BİR HABERDİ"

Ancak çiftin pasaportlarını bir yerde unuttuktan sonra alınması için bir uçak gönderdiklerini iddia eden bir haberin öne çıktığını belirten Sánchez, "Bu çok saçma bir haberdi. Ayrıca bir yerde olduğumuzu okuyoruz ama orada bile değiliz. Ailemizden, 'New York'ta olduğunuza ve bize söylemediğinize inanamıyorum' yazan bir mesaj alıyoruz. Ve onlara 'Biz orada değiliz' demek zorunda kalıyorum" dedi.

"ANNE OLMAK BENİM EN ÖNEMLİ İŞİM"

Eski NFL yıldızı Tony Gonzalez'den oğlu Nikko ve eski eşi Patrick Whitesell'den oğlu Evan ve kızı Eleanor olmak üzere üç çocuğu, Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'tan üç oğlu ve bir kızı olan Sánchez, "Sanırım herkes benim hakkımda az çok her şeyi biliyor. Her şeyim ortada gibi. Bence insanlar anne olmanın benim için ne kadar önemli olduğunun farkında değiller, çünkü bunu sosyal medyaya yansıtmıyorum ama bu benim en önemli işim" ifadelerini kullandı.

Partnerinin her zaman kendisini "gülümsettiğini" söyleyen Sánchez "Gülüşünü ilk duyduğumda, 'Oha! Bu da ne böyle?' dedim. Şimdi bayılıyorum. Eğer bir partideysem ve ayrılırsak, tek yapmam gereken bir saniye bekleyip onun gülüşünü duyup nerede olduğunu görmek. O çok mutlu, bana her gün ilham veriyor, beni her gün daha iyi bir insan yapıyor, o tanıdığım en sevgi dolu insan. Birlikte olmayı ve birlikte çalışmayı seviyoruz. Kitap konusunda bana yardım ediyor. Pilot lisansını alıyor. Birlikte uçuyoruz. Birlikte spor yapıyoruz. Her zaman birlikteyiz" diye ekledi.

Sánchez, Whitesell'le Ekim 2019'da boşanmadan önce 13 yıl evli kalmış, Bezos ise 25 yılı aşkın evliliğin ardından Nisan 2019'da Scott'tan boşanmıştı.