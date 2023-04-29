10 bin polis memuru alınacak

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 8 bin lisans, 2 bin ön lisans olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımına ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 bin polis memuru alınacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından yönetmeliğe uygun adaylar arasından lisans mezunu 6 bin 800 erkek, 1200 kadın ve önlisans mezunu 1700 erkek, 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.

Şartları taşıyan adaylar, 1-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabilecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adaylar polis memuru olarak atanacak. (İHA)

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