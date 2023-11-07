"10 dakikada evdeyiz" dedi. 3'ü de öldü

Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) ve arkadaşları Hilmi Partal (18) hayatını kaybetti. Kazadan önce Murat Temirtaş'ın, annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
"10 dakikada evdeyiz" dedi. 3'ü de öldü

DHA'nın haberine göre, kaza, saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Antalya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Murat Temirtaş yönetimindeki 07 BKY 384 plakalı otomobil ile Ahmet Ç. idaresindeki 07 NJP 88 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücü Temirtaş ile amcasının oğlu Seyfettin Temirtaş hayatını kaybetti, Hilmi Partal ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Partal ambulansla hastaneye götürülürken, kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan Ahmet Ç. gözaltına alındı. Bir akrabalarının düğününden dönen 2 kuzenin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Kuzenlerin bir yakını, cenaze aracının yanına çökerek gözyaşı döktü. Kuzenler, Manavgat ilçesi Beşkonak Mahallesi Düzağaç Çayır Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan kazadan kısa süre önce Murat Temirtaş'ın kendisini arayan annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği öğrenildi.

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