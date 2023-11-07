"10 dakikada evdeyiz" dedi. 3'ü de öldü

Antalya'da kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Temirtaş (22) ile kuzeni Seyfettin Temirtaş (18) ve arkadaşları Hilmi Partal (18) hayatını kaybetti. Kazadan önce Murat Temirtaş'ın, annesine '10 dakikaya evdeyiz' dediği ortaya çıktı.