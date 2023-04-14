10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali başlıyor

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yanı sıra Türk Hava Yollarının katkılarıyla düzenleniyor.

Festivalde Devlet Tiyatroları, İBB Şehir Tiyatroları ve birçok özel tiyatro tarafından sahneye konulması planlanan 10 oyunun yanı sıra 25 ayrı etkinlik seyircilerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, şunları kaydetti:

"Tiyatro Frankfurt olarak, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı ve festivalin 10. yılına özel bir program hazırlayarak, bu önemli günleri görkemli bir şekilde kutlayacağız. Sanatın gücüne ve bu festivalin hepimize iyi geleceğine inanıyoruz. Hasret sona eriyor. Tiyatroseverleri bir araya getirecek olan bu festival, ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığımız uzun soluklu bir çalışmanın sonucu olarak gerçekleştirildi. Şahane bir festival oldu. Bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar ve Frankfurt Belediyesi Meclis Başkanı Hilime Arslaner'ın himayesinde gerçekleştirilecek festivalde, "Uçurtmanın Kuyruğu", "Gidiş Dönüş Moskova", "Bir Gün Ayakkabımın Teki", "Günebakan Cam Kırıkları", "Nöro Beyin Showu" "Şatonun Altında”, "Kelepçe Kullanma Kılavuzu", "Eyvah Nadir" ve "Tatavlada Son Dans" oyunları sahnelenecek.

Oyunlarla ilişkin detaylı bilgiye "tiyatrofrankfurt.com" adresinden ulaşılabilecek. Festival 4 Haziran'da sona erecek.