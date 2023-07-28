10 gün önce atanan Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini açıkladı.

10 gün önce atanan Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti

Editör: Ufuk Cingöz

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Artuç, Tahkim Kurulu Başkanlığı'na yeni atanmıştı.

MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?

Mustafa Artuç, 1972'de Zile'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994'te mezun oldu.

Zile hakim adayı olarak mesleğe başlayan Artuç sırasıyla Viranşehir, Ağlı ve Hacıbektaş hakimliği, Yargıtay tetkik hakimliği ve Adalet Akademisi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi olarak görev yapan Artuç'un Malvarlığına Karşı Suçlar, Kişilere Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu Şerhi (ortak eser), Hüküm Kurma Sanatı, İcra ve İflas Suçları gibi eserleri bulunuyor.

Artuç, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı görevini de yapıyordu.

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