10 inek aynı anda telef oldu

Adana’da bir üreticinin geçim kaynağı olan 10 büyükbaş hayvanı, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

10 inek aynı anda telef oldu

İHA'nın haberine göre, olay, geçen Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12193 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, besici Necati Kaymaz’ın ahırında bulunan 6’sı gebe 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı.

Kaymaz, hayvanlarının sesini duyması üzerine elektriği kesti ancak hepsi telef oldu. Belediye ekipleri hayvanların ölüsünü ahırdan çıkartırken, besici Necati Kaymaz bütün geçim kaynağının telef olan 10 inek olduğunu söyledi.

Kaymaz, “Hayvanlarım elektrik akımına kapılarak telef oldu. Ocağım söndü. Benim geçim kaynağım bu hayvanlardı. Sütlerini satıyordum, sütlerinden peynir yapıp satıyordum" dedi.

Kaymaz "Ancak şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Devletimizden yardım bekliyorum. Bayram öncesi ne yapacağım hiç bilmiyorum” diye konuştu.

Ayrıca Kaymaz, elinde sadece 3-4 tavuğunun kaldığını, başka hiçbir hayvanının olmadığını ifade etti.

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