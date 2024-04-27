Fenerbahçe finale yükseldi. Avrupa Kupası'na 1 maç kaldı

Kaynak: AA
Fenerbahçe finale yükseldi. Avrupa Kupası'na 1 maç kaldı
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de mücadele eden Fenerbahçe Göksel Çelik, Grad Canaria'yı 96-75 yendi, adını finale yazdırdı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1'de İspanya ekibi Gran Canaria'yı 96-75 yenen Fenerbahçe Göksel Çelik, finale çıktı.

İtalya'da düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Gran Canaria ile karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk devresini 52-41 önde bitirdiği mücadeleden 21 sayı farkla 96-75 galip ayrıldı.

Diğer yarı final maçında Almanya'nın Rhine River Rhinos takımını 73-55 mağlup eden İspanya temsilcisi Bidaideak Bilbao finale kaldı. Fenerbahçe Göksel Çelik ile Bidaideak Bilbao arasındaki final karşılaşması, yarın yapılacak.

İspanya'da gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya ekibi Valladolid'i 58-52 yenerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı finalde Gazişehir Gaziantep'i 84-74'lük skorla geçen İspanya temsilcisi Murcia, İzmir ekibinin yarın oynanacak finalde rakibi oldu. TSK Rehabilitasyon Merkezi ve Engelliler Spor Kulübü ise turnuvayı 5'incilikle tamamladı.

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